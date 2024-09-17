Фото: iStock/Silent_GOS
Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что «мирный план» Украины заключается в возвращении Киеву всех территорий и прощении ему всех долгов со стороны России.
«Это будет мирный план Украины, который состоит в том, что русские должны им всё отдать, все долги им простить, за них работать, кормить, обувать, нефть бесплатно давать и быть счастливы, что их не наказали», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Журавлёв.
В тоже время, наряду с созданием «мирных планов» ВСУ продолжают обстреливать мирные населённые пункты. Как сообщил военкор RT Мурад Газдиев, украинские войска круглосуточно обстреливают освобождённую Новогродовку (ДНР).
«На данном этапе российские силы пытаются вывести из города хотя бы какую-то часть из тысяч мирных жителей, которые хотят убраться подальше от украинских обстрелов, а таких большинство, но это невероятно сложно», — отметил Газдиев.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам.
Читайте также:
Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
Стало известно, на чём основан «план победы» Зеленского
Токаев заявил о невозможности победить Россию в военном отношении
Мелисса Тимофеева