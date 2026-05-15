Политолог Зленко считает, что США уходят от полного военного патронажа Европы

15 мая 2026, 20:26

Вывод части американского военного контингента США из Германии является элементом широкой стратегической перестройки США, а не «наказанием» Берлина за нежелание участвовать в конфликте с Ираном. Такое мнение выразил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.





По его словам, Штаты постепенно уходят от модели полного военного патронажа Европы. Вашингтон требует от Европы самостоятельного финансирования своей военной инфраструктуры, оставляя за собой право продавать американское оружие в страны ЕС.





«Германия, крупнейшая экономика Европы, на протяжении многих лет опиралась на американский военный зонтик, одновременно избегая наращивания оборонных расходов», — отметил Зленко в разговоре с RuNews24.ru.