«Ничего не происходит»: У США есть причины на затягивание конфликта на Украине
Военэксперт Михайлов: Украина является фактором давления Трампа на РФ
Вашингтон может намеренно затягивать процесс мирных переговоров по урегулированию конфликта, поскольку использует Украину в качестве фактора давления на Россию. Такое мнение выразил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Ранее газета Financial Times написала, что вероятность возобновления переговоров Москвы и Киева мала. При этом президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что конфликт приближается к завершению.
«Отказываться от Украины как от фактора давления на Россию Трамп не собирается. Хотел бы отказаться — давно бы прекратил любые процессы по линии PURL, прекратил поставки вооружения на Украину. И в целом заморозил бы свое участие по этому треку. Но ничего этого не происходит», — сказал Михайлов в разговоре с URA.RU.
Он не исключил, что роль спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера заключается в затягивании мирных переговоров на фоне решения американских военно-технических задач.