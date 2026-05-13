«Ничего не происходит»: У США есть причины на затягивание конфликта на Украине

13 мая 2026, 19:01

Военэксперт Михайлов: Украина является фактором давления Трампа на РФ

Вашингтон может намеренно затягивать процесс мирных переговоров по урегулированию конфликта, поскольку использует Украину в качестве фактора давления на Россию. Такое мнение выразил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.





Ранее газета Financial Times написала, что вероятность возобновления переговоров Москвы и Киева мала. При этом президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что конфликт приближается к завершению.





«Отказываться от Украины как от фактора давления на Россию Трамп не собирается. Хотел бы отказаться — давно бы прекратил любые процессы по линии PURL, прекратил поставки вооружения на Украину. И в целом заморозил бы свое участие по этому треку. Но ничего этого не происходит», — сказал Михайлов в разговоре с URA.RU.