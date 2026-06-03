Политолог Зленко: США проиграли битву за Ормузский пролив

03 июня 2026, 15:49

Фото: iStock/wildpixel

США оказались в глубочайшем стратегическом тупике, проиграв битву за главную энергетическую артерию — Ормузский пролив. Такое мнение выразил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.





Он пояснил, что через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. На сегодняшний день контроль над этой артерией фактически закрепился за Ираном, а Вашингтону теперь приходится с этим считаться.





«Вопреки утечкам в западной прессе, иранские источники настаивают, что в плане договора между Вашингтоном и Тегераном последний не взял на себя ровным счетом никаких обязательств по ядерной сделке — ни передачи накопленных запасов, ни демонтажа оборудования, ни даже формального отказа от создания ядерного оружия», — отметил Зленко в разговоре с RuNews24.ru.