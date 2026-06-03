Политолог Зленко: США проиграли битву за Ормузский пролив
США оказались в глубочайшем стратегическом тупике, проиграв битву за главную энергетическую артерию — Ормузский пролив. Такое мнение выразил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.
Он пояснил, что через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. На сегодняшний день контроль над этой артерией фактически закрепился за Ираном, а Вашингтону теперь приходится с этим считаться.
«Вопреки утечкам в западной прессе, иранские источники настаивают, что в плане договора между Вашингтоном и Тегераном последний не взял на себя ровным счетом никаких обязательств по ядерной сделке — ни передачи накопленных запасов, ни демонтажа оборудования, ни даже формального отказа от создания ядерного оружия», — отметил Зленко в разговоре с RuNews24.ru.
При этом произошла разблокировка замороженных иранских средств и временная отмена санкций на нефть, газ, нефтехимию и продукты их переработки на весь период переговоров. Кроме того, полностью восстановилось судоходство через Ормузский пролив под контролем Ирана. Все это является документальным подтверждением ухода США с Ближнего Востока, заключил политолог.