Политолог Зубакин: Обещание «снять санкции» — это история про вкусную морковку
Обещание снять санкции против России не являются действительными. Так считает политолог и эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Егор Зубакин.
По его словам, антироссийские санкции являются открытым рэкетом. С помощью политического давления и прямого экономического шантажа Запад пытается заставить Россию изменить свое поведение.
«Прямо сейчас обещание "снять санкции" — это история про доверчивого ослика и вкусную-вкусную морковку. России предлагается взять под козырёк, вести себя послушно — и тогда добрый дядя в Вашингтоне вернёт на полки айфоны, откроет AppStore и даже лично каждому россиянину вручит мороженое с билетом на голубой вагон», — сказал Зубакин в разговоре с RuNews24.ru.
Он отметил, что «больших американских друзей у Москвы не завелось». Просто так совпало, что Россия хочет защититься от европейских накатов, а США пытаются указать Европе на ее место.
Зубакин подчеркнул, что любые дипломатические усилия действительно важны.