Политолог Зубакин: Обещание «снять санкции» — это история про вкусную морковку

24 декабря 2025, 15:12

Фото: iStock/Leestat

Обещание снять санкции против России не являются действительными. Так считает политолог и эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Егор Зубакин.





По его словам, антироссийские санкции являются открытым рэкетом. С помощью политического давления и прямого экономического шантажа Запад пытается заставить Россию изменить свое поведение.





«Прямо сейчас обещание "снять санкции" — это история про доверчивого ослика и вкусную-вкусную морковку. России предлагается взять под козырёк, вести себя послушно — и тогда добрый дядя в Вашингтоне вернёт на полки айфоны, откроет AppStore и даже лично каждому россиянину вручит мороженое с билетом на голубой вагон», — сказал Зубакин в разговоре с RuNews24.ru.