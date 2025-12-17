США готовят новые санкции против России в случае отказа от мирного соглашения
США готовят дополнительные санкционные меры против России на случай, если российская сторона не согласится на мирное соглашение по конфликту на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, ключевой удар планируется по энергетическому сектору. В частности, рассматриваются ограничения в отношении танкеров, которые, по мнению американской стороны, участвуют в перевозке российской нефти, а также трейдеров, задействованных в её продаже. Варианты санкций пока находятся на стадии проработки.
Источники утверждают, что новые меры могут объявить уже в ближайшие дни. Ранее министр финансов США Скотт Бессент обсуждал эти планы с группой европейских послов, однако окончательное решение остаётся за президентом Дональдом Трампом.
