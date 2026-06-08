Политолог Зубакин: ранее через Ормузский пролив проходило 25% мировой нефти

08 июня 2026, 16:55

Фото: iStock/Alexey Bakharev

До конфликта на Ближнем Востоке через Ормузский пролив проходило порядка 25% мировой морской торговли нефтью и 20% мирового экспорта сжиженного природного газа. Об этом рассказал политолог и эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» Егор Зубакин.





Он уточнил, что после иранских атак на суда трафик сначала упал примерно на 70%, а затем вовсе снизился практически до нуля. Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) определяет, что страны, имеющие выход к международным проливам, не вправе ограничивать или запрещать транзитный проход через них, а также не могут требовать за это плату. Однако США и Иран эту конвенцию не ратифицировали.





«На практике это выглядит так. Ормуз объявлен открытым, кроме судов, связанных с "врагами Ирана". Для дружественных и нейтральных стран — избирательный контролируемый проход при условии уплаты соответствующих сборов. Не существует международно-правовой базы, допускающей полное закрытие пролива», — подчеркнул Зубакин в разговоре с RuNews24.ru.