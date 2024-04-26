«Подставил и меня, и себя»: В Госдуме рассказали о скрывшемся участнике спецоперации

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В Думе рассказали об «исключительно неприятной» ситуации с участником спецоперации.
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал в своём Telegram-канале о военнослужащем из зоны проведения СВО, который не вернулся из отпуска.
По словам парламентария, к нему обратились односельчане военнослужащего, которые попросили предоставить солдату отпуск. Иванов согласился помочь и боец вернулся домой. Однако в расположение он больше не приходил.
Иванов подчеркнул, что военнослужащий подставил не только командование и однополчан, но и себя. Он попросил родственников больше не тревожить его с подобными просьбами.
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По словам парламентария, к нему обратились односельчане военнослужащего, которые попросили предоставить солдату отпуск. Иванов согласился помочь и боец вернулся домой. Однако в расположение он больше не приходил.
Иванов подчеркнул, что военнослужащий подставил не только командование и однополчан, но и себя. Он попросил родственников больше не тревожить его с подобными просьбами.
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Алёна Самарева