Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Исход украинского конфликта, который закончится победой России, не понравится политической элите стран Запада и их жителям, которые платят налоги, фактически поддерживают киевский режим. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который накануне заявил, что не все будут рады результатам российско-украинского конфликта.
Он также отметил циничность, с которой западные страны относятся к жителям Украины. Они воспринимают Украину лишь в качестве механизма для противостояния с Россией, а украинцев используют в качестве живой силы, которую не жалко, уверен депутат.
Таким образом, Туров подчеркнул, что страны Запада во главе с США «через говорящую голову в виде Зеленского» только лишь решают задачи, исходя из собственных интересов.
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«Конечно, победа России не понравится политической элите, жителям западных стран, которым на протяжении последних лет просто пропагандой затуманивают головы, а по факту тратят их средства», — приводят «Известия» слова Турова.
Он также отметил циничность, с которой западные страны относятся к жителям Украины. Они воспринимают Украину лишь в качестве механизма для противостояния с Россией, а украинцев используют в качестве живой силы, которую не жалко, уверен депутат.
Таким образом, Туров подчеркнул, что страны Запада во главе с США «через говорящую голову в виде Зеленского» только лишь решают задачи, исходя из собственных интересов.
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Элина Позднякова