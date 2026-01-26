В Европе сообщили о плохих отношениях между Каллас и Фон дер Ляйен
Politico: Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в плохих отношениях с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.
По данным издания, отношения между Урсулой фон дер Ляйен и бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем были напряженными. Однако ситуация с преемницей Борреля, Каей Каллас, кажется еще более конфликтной.
«Калас в частном порядке жалуется, что Урсула фон дер Ляйен — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников Европейского союза.
Politico сообщает, что влияние Каллас в Евросоюзе «ниже», чем у Борреля. Еврокомиссия уже передала контроль над Средиземноморским регионом другому органу, создав в 2025 году Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Кроме того, Еврокомиссия активно разрабатывает планы по уменьшению численности Европейской службы внешних действий, подчеркнули авторы материала.