В Европе сообщили о плохих отношениях между Каллас и Фон дер Ляйен

26 января 2026, 10:10

Politico: Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором

Фото: iStock/sinonimas

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в плохих отношениях с главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.





По данным издания, отношения между Урсулой фон дер Ляйен и бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем были напряженными. Однако ситуация с преемницей Борреля, Каей Каллас, кажется еще более конфликтной.





«Калас в частном порядке жалуется, что Урсула фон дер Ляйен — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников Европейского союза.