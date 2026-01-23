Глава ЕК заявила о планах направить часть оборонных расходов на ледокол
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза усилить оборону в Арктике, закупив вооружение и военную технику, пригодную для боевых действий в холодном климате. Ее слова опубликовали на официальном сайте ЕК.
Фон дер Ляйен признала, что до сих пор ЕС не вкладывал достаточное количество средств в развитие Арктики и не уделял должного внимания её безопасности. Глава Еврокомиссии добавила, что часть растущих оборонных расходов следует инвестировать в арктическую технику, например, в европейский ледокол.
«Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами по важной теме арктической безопасности. С такими партнерами, как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия. Это стало реальной геополитической необходимостью», — отметила она.В ночь с 22 на 23 января сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом уже завершилась. Она продлилась в Кремле более трёх с половиной часов.