Глава ЕК заявила о планах направить часть оборонных расходов на ледокол

23 января 2026, 05:09

Глава ЕК Фон дер Ляйен: ЕС закупит вооружение и европейский ледокол для Арктики

Фото: iStock/butenkow

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза усилить оборону в Арктике, закупив вооружение и военную технику, пригодную для боевых действий в холодном климате. Ее слова опубликовали на официальном сайте ЕК.





Фон дер Ляйен признала, что до сих пор ЕС не вкладывал достаточное количество средств в развитие Арктики и не уделял должного внимания её безопасности. Глава Еврокомиссии добавила, что часть растущих оборонных расходов следует инвестировать в арктическую технику, например, в европейский ледокол.





«Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами по важной теме арктической безопасности. С такими партнерами, как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия. Это стало реальной геополитической необходимостью», — отметила она.