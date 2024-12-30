Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

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Центральная криминальная полиция Финляндии обнаружила на дне Финского залива в месте повреждения электрокабеля EstLink 2 след от якоря. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
По словам руководителя расследования, благодаря подводным работам был обнаружен «волочащийся след на морском дне от начала и до конца». Уточняется, что его протяженность составляет десятки километров.
В настоящее время правоохранители не нашли место, где оторвался якорь.
Напомним, 26 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, так как на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы.
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В настоящее время правоохранители не нашли место, где оторвался якорь.
Напомним, 26 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, так как на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы.
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Екатерина Коршунова