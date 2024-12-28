Танкер Eagle S перевезут в другой порт Финляндии для расследования повреждения EstLink 2

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Полиция Финляндии вместе с пограничной охраной страны переместит танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля EstLink 2, в другой порт для проведения расследования. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что танкер переместят из Финского залива во внутреннюю якорную стоянку Свартбек около порта Килпилахти.
В полиции заявили, что это место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. Уточняется, что они будут приостановлены и возобновятся после установки судна на якорь в порту. Судно доставляют к месту с помощью буксиров, которых сопровождает патруль погранохраны.
25 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, поскольку на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы. Однако никаких доказательств этому не приводится.
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В полиции заявили, что это место больше подходит для проведения следственных мероприятий на задержанном судне. Уточняется, что они будут приостановлены и возобновятся после установки судна на якорь в порту. Судно доставляют к месту с помощью буксиров, которых сопровождает патруль погранохраны.
25 декабря произошло аварийное отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Финская погранслужба задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который мог якорем повредить кабель. Также Финляндия обвиняет в произошедшем Россию, поскольку на этом судне якобы перевозились российские энергоресурсы. Однако никаких доказательств этому не приводится.
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Анастасия Чинкова