Полиция Германии отобрала паспорта у жены и маленькой дочери российского журналиста
В Германии полицейские отобрали паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что речь идёт о жене и семилетней дочери журналиста.
Феоктистов рассказал, что правоохранители нагрянули в берлинскую квартиру, где он ранее жил с семьёй и где по-прежнему проживают его жена и маленькая дочь. Они изъяли у них поспорта под предлогом того, что мать с ребёнком якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.
При этом журналист добавил, что, насколько ему известно, другие его коллеги, оказавшиеся в ситуации возможной депортации, не сталкивались с попытками изъятия документов.
Также Феоктистов рассказал, что 4 июня немецкие власти не продлили ему вид на жительство (ВНЖ) и потребовали покинуть страну до 19 августа. Своё решение миграционная служба объяснила тем, что сама «Россия сегодня» находится сейчас в санкционных списках Евросоюза, а продление ВНЖ сотруднику медиагруппы навредило бы политическим интересам Германии. Спустя два дня Феоктистов, до этого находящийся в России, приехал в Берлин, чтобы помочь семье с переездом, но его не пустили в страну.
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