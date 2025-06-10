Полиция Германии отобрала паспорта у жены и маленькой дочери российского журналиста

10 июня 2025, 18:50

Полицейские ФРГ отобрали паспорта у семьи журналиста «России сегодня» Феоктистова

Фото: iStock/picturesd

В Германии полицейские отобрали паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что речь идёт о жене и семилетней дочери журналиста.