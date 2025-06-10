В Германии начали переживать из-за российских ракет
NZZ: Вся территория Германии находится в зоне досягаемости российских ракет
Германия была бы уязвима при гипотетических ударах российских ракет, из-за чего ей нужно делать ставку на противовоздушную оборону. Об этом объявило швейцарское издание Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Вся территория страны находится в зоне досягаемости российских ракет, говорится в материале.
«Уязвимость Германии носит системный характер. Страна сильно индустриализирована, густонаселена — и до сих пор в лучшем случае защищена точечно», — обратили внимание в материале.
Еще журналисты назвали Германию хорошей целью для ракетного удара. Российская Федерация уже сейчас обладает большими возможностями для нанесения крупномасштабных авиаударов, подчеркнули авторы статьи.
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