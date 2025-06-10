В Германии начали переживать из-за российских ракет

10 июня 2025, 18:27

NZZ: Вся территория Германии находится в зоне досягаемости российских ракет

Фото: iStock/ macky_ch

Германия была бы уязвима при гипотетических ударах российских ракет, из-за чего ей нужно делать ставку на противовоздушную оборону. Об этом объявило швейцарское издание Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).





Вся территория страны находится в зоне досягаемости российских ракет, говорится в материале.





«Уязвимость Германии носит системный характер. Страна сильно индустриализирована, густонаселена — и до сих пор в лучшем случае защищена точечно», — обратили внимание в материале.