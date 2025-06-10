10 июня 2025, 08:11

Фото: iStock/Ruma Aktar

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который активно поддерживает усиление санкций против Москвы и идеи отправки французских войск на Украину. Об этом информируют журналисты издания Sohu, перевод статьи сделан экспертами АБН24.





Лавров, комментируя агрессивные заявления немецкого политика, призвал его «перечитать историю», напомнив, что Германия дважды в прошлом веке потерпела крах в противостоянии с Россией.





«Если это безумие не остановится, история может повториться, и Германия вновь столкнется с серьезными последствиями», — заявил Лавров, намекая на возможные негативные последствия для Берлина.