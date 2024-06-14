Полиция получит право выдворять за пределы РФ иностранных граждан

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Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о праве полиции принимать решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Как сообщает РИА Новости, комитет рекомендовал нижней палате российского парламента принять указанный законопроект в первом чтении. Соответствующее слушание планируется провести уже в текущем месяце, профильный комитет предложил 18 июня. Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму в апреле нынешнего года. Его авторами выступили депутаты от всех фракций.
Согласно отзыву комитета ГД по безопасности, новые поправки в миграционное законодательство позволят усилить государственный контроль за находящимися в России иностранцами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус.
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Александр Бойцов