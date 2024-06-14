Полиция получит право выдворять за пределы РФ иностранных граждан

Если Берлин прямо вмешается в украинский конфликт, это приведет к расколу ФРГ. Об этом в интервью на YouTube-канале Die Weltwoche заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф. По словам немецкого парламентария, на востоке не готовы продолжать участие в поддержке Киева как финансовой, так и военной. Там видят, что это бесполезно в течение двух лет.