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Полиция разогнала группу протестующих в центре Белграда, вынудив представителей оппозиции покинуть площадь перед зданием городской администрации.
Как сообщает корреспондент ТАСС на месте событий, на площади начали проводить следственные процедуры, и на место происшествия прибыл министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.
Перед этим протестующие пытались взять штурмом здание администрации, что привело к использованию полицией слезоточивого газа.
Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации охарактеризовал протесты прозападной оппозиции как попытку атаки на суверенитет страны, считая этот шаг выгодным для других государств. Он подчеркнул решимость сохранить независимость, самостоятельность и суверенитет Сербии.
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Перед этим протестующие пытались взять штурмом здание администрации, что привело к использованию полицией слезоточивого газа.
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Артем Кузьмин