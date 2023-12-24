Вучич: В Сербии нет революции, ситуация держится под контролем

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Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны, призвав их сохранять спокойствий на фоне митинга оппозиции в Белграде. Об этом пишет ТАСС.
Президент добавил, что спецслужбам было заранее известно о планирующихся акциях протеста.
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