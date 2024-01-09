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Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

Полиция в Петербурге проведет проверку после драки посетителя и сотрудника ТЦ
09 января 2024, 23:55
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Приморском районе Петербурга полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре, где произошла драка между сотрудником магазина и клиентом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
«9 января 2024 года в 16.53 в отдел полиции Приморского района был доставлен 34-летний мужчина из торгового центра на Байконурской улице по сообщению о конфликте между ним и сотрудником магазина», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно информации, мужчина посетил магазин для покупок, но возник конфликт с сотрудником. Недовольный покупатель обратился в полицию. В ответ сотрудник магазина также представил заявление. Причины конфликта полиция пока не уточняет.


По данным телеканала 78, причиной разногласий стали неправильные ценники, которые расстроили клиента. Видеозапись с камер видеонаблюдения, опубликованная телеканалом, показывает, как покупатель выходит из отдела и задевает плечом продавца, после чего тот начинает рассказывать об этом другому сотруднику. На лестнице эскалатора сотрудник догоняет клиента и начинается драка.

«В настоящее время полиция проводит всестороннее расследование инцидента, чтобы выяснить все подробности происшествия», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.
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Маск раскритиковал помощь США Украине
Илон Маск: Молодёжь США приносится в жертву из-за помощи Украине
09 января 2024, 23:14

Фото: РИА Новости

Американский предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал помощь Киеву со стороны США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Еще 65 млрд Украине? Какова стратегия выхода?», — написал Маск, комментируя скриншот с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях для Украины, включая $65,5 млрд.

При этом миллиардер отметил, что поддерживает Киев, однако «это вечная война безо всякого прогресса».

«Молодежь страны просто приносится в жертву без каких-либо территориальных приобретений», — выразил своё мнение Илон Маск.

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CNN: У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты
09 января 2024, 22:41

Фото: iStock/SeventyFour

У шефа Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты, об этом сообщает CNN.
Как стало известно, глава американского оборонного ведомства проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

​Однако, как сообщает телеканал, у Остина наблюдаются осложнения на фоне обострившейся инфекции, с которой он и попал в больницу в начале января.

При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит ​занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.

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Блинкен: Поданный в суд ООН иск к Израилю отвлекает от урегулирования кризиса
09 января 2024, 21:54

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты полагают, что поданный ЮАР в Международный суд ООН иск к Израилю за его действия в секторе Газа отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве.
«Подача иска против Израиля в Международный суд [ООН] отвлекает мир от всех этих важных усилий», — сказал американский госсекретарь.

Недавно МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Дипломатам отправили телеграммы, в которых указано, что решение ООН будет иметь серьезные последствия для страны.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.

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Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане
09 января 2024, 21:00

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил свои соболезнования иранскому коллеге Хоссейну Амирабдоллахиану после теракта в Кермане, об этом сообщили в МИД РФ.
Во время траурного шествия в честь четвертой годовщины гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в городе Кермане прогремели взрывы. По информации местных СМИ, в результате теракта погибли 89 человек, ещё 284 получили ранения разной степени тяжести.

9 января иранская сторона инициировала телефонный разговор с Россией. Лавров выразил Амирабдоллахиану свои соболезнования в связи с постигнувшей страну трагедией. Главы иностранных министерств также обсудили палестино-израильский конфликт и закрепили настрой на дальнейшую совместную работу в рамках борьбы в международным терроризмом.

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Бывший французский военный Николя: Бойцы НАТО служат только интересам США
09 января 2024, 17:32

Фото: iStock/e-crow

Военнослужащие Североатлантического альянса служат интересам Соединённых Штатов, а не своих стран, с таким заявлением выступил бывший французский военный Николя в интервью для «РИА Новости».
По информации агентства, у Николя двойное гражданство — Франции и России. Он участвовал в доставке гуманитарной помощи детям Донбасса, которую организовала французская компания в России. Помимо этого, С 1989 по 1994 он служил в регулярной армии Франции.

«В том числе, где-то там я понял, что на самом деле я служу НАТО, я служу Америке. Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, как иначе, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои — за вас работают», — прокомментировал ситуацию Николя.

Он также добавил, что после осознания продажности системы он навсегда покинул ряды французской армии. По его словам, армия альянса сейчас не боеспособна именно потому, что её хозяева грабили и ослабляли народы Европы на протяжении десятилетий.

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#военные
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Путин созвонился с восьмилетней девочкой, мечтавшей побывать на Байкале
09 января 2024, 17:04

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин позвонил восьмилетней девочке, которая мечтала побывать на Байкале, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 4 декабря Владимир Путин в очередной раз присоединился к благотворительной акции «Ёлка желаний». Она создана для исполнения заветных мечт детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Президент выбрал три шара-открытки с именами детей, желания которых пообещал исполнить российский лидер.

Президент созвонился со всеми тремя детьми, имена которых оказались на шарах, в том числе и с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска. Девочка хотела оказаться на озере Байкал.

Кристина отправилась в путешествие мечты во время новогодних каникул. Ей удалось виртуально погрузиться на дно глубочайшего российского озера, а также побывать на истоке реки Ангара.

Кристина сказал Владимиру Путину, что ей всё очень понравилось.

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США с союзниками провели тайную встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине
США с союзниками устроили тайную встречу по Украине
09 января 2024, 17:04

Фото: iStock/Golden_Brown

16 декабря состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности стран «Большой семерки в Эр-Рияде, где участники обсудили в том числе и мирное решение конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Согласно сообщению, встреча была назначена из-за провала украинского контрнаступления, а также задержек с поставками Киеву военной помощи. На встрече участники обсудили «формулу мира Зеленского», а также основные принципы возможного взаимодействия с российскими властями.

Агентство отмечает, что Украина и страны-союзницы по-прежнему не желают напрямую взаимодействовать с Москвой.

Кроме стран «Большой семерки» на встречу также прибыли и представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. При этом Россия своего приглашения не получила, а Китай, Бразилия и ОАЭ вовсе отказались от участия в данном мероприятии.

По итогу встречи участники выразили свою приверженность к продолжению дальнейшей поддержки Украины и ее территориальной целостности.

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Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется
Премьер Финляндии Орпо подтвердил, что граница с Россией останется закрытой
09 января 2024, 16:33

Фото: iStock/naumoid

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января, передает Yle.
По словам Орпо, оценка угрозы в РФ остается на прежнем уровне. По этой причине ограничения со стороны Финляндии сохраняются. Премьер-министр добавил, что при принятии решения с одной стороны анализируется вопрос о границе и национальной безопасности, а с другой — положение российских граждан, которые проживают в Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии планируют и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, однако для этого необходимы юридические обоснования. По информации Helsingin Sanomat, с этой целью могут быть использованы разведданные.

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#рф
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Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ
09 января 2024, 16:14

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Об этом Бришкенс сообщил Латвийскому радио.
По словам министра, работа латвийских железных дорог и портов сильно зависит от перевалки грузов РФ. Бришкенс подчеркнул, что на данный момент уже обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии для выработки единой позиции по данному вопросу. Он также отметил, что Латвия является вторым в Европейском союзе после Испании импортером сельскохозяйственной и пищевой промышленности РФ.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было.

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