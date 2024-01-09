Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

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В Приморском районе Петербурга полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре, где произошла драка между сотрудником магазина и клиентом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
«9 января 2024 года в 16.53 в отдел полиции Приморского района был доставлен 34-летний мужчина из торгового центра на Байконурской улице по сообщению о конфликте между ним и сотрудником магазина», — говорится в сообщении пресс-службы.Согласно информации, мужчина посетил магазин для покупок, но возник конфликт с сотрудником. Недовольный покупатель обратился в полицию. В ответ сотрудник магазина также представил заявление. Причины конфликта полиция пока не уточняет.
«В настоящее время полиция проводит всестороннее расследование инцидента, чтобы выяснить все подробности происшествия», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.Читайте также:
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