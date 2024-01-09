В московском метро пассажира ранили ножом

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В московском метро на мужчину напали с ножом.
РЕН ТВ пишет, что двое пассажиров что-то не поделили в вестибюле станции «Саларьево» (Сокольническая линия). Во время конфликта один из них достал нож и ранил оппонента.
Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.
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Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.
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Мария Фирсова