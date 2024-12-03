YTN: военное положение в Южной Корее сохранится до его отмены президентом

Фото: iStock/ nicoletaionescu
Военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем, проинформировал телеканал YTN.
«Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока не будет отдельного указа президента», — сообщалось в материале.
Парламент страны проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании — общее число депутатов в парламенте составляет 300 человек.
Территорию вокруг входа в здание парламента держат на контроле сотрудники полиции и военные. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по конституции обязан отменить военное положение после данного решения парламента.
Ранее сообщалось, что граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент.
Читайте также:
Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события
Южная Корея вводит военное положение
В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий
Ольга Енгалычева