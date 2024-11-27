Полковник Матвийчук: призыв Меркель к сдерживанию России обусловлен страхом

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Призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к НАТО о необходимости сдерживать Россию обусловлен страхом Евросоюза за свое будущее. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, европейские элиты перебирают различные варианты, потому что находятся в ужасе из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
«Элита Европы сегодня в ужасе, потому что рассчитывают варианты, что делать, когда Трамп придет к власти. Во-первых, Трамп очень не любит Евросоюз, он ему предоставит какие-то другие условия для пребывания под ядерным зонтиком. Во-вторых, Евросоюз уже давно вынашивает идеи о каком-то военном блоке против России», — пояснил он в беседе с «Известиями».Напомним, накануне Меркель призвала НАТО оперативно создать систему сдерживания России, отметив, что Европа не справится с этой задачей самостоятельно. Она подчеркнула, что Россия, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом, представляет серьезный вызов, и Вашингтон должен поддержать Европу в создании такой системы.
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