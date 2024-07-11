Полковник Матвийчук заявил о неминуемом разоружении Украины

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У стран Запада потихоньку заканчиваются резервы для поставок оружия на Украину, из-за чего помощь вскоре может и вовсе иссякнуть. Так считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Его слова передает «Лента.ру».
«Западное оружие, в том числе ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, регулярно уничтожается, что требует новых поставок. А так как выбивание техники происходит постоянно, то Западу нужно либо снимать требуемые вооружения уже с собственных складов, либо производить новые», — сказал Матвийчук.
По его словам, страны Запада не хотят увеличивать массовое производство военной техники, так как для этого необходима полная переориентация экономики, а отдавать свое оружие тоже не является безопасным.
Матвийчук также добавил, что Украина испытывает трудности с использованием РСЗО, и если поставки прекратятся, то ВСУ будут обезоружены. Он считает, что подобное может произойти довольно скоро, так как передача вооружения Украине становится слишком накладной для многих стран НАТО.
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