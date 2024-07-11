Полковник Матвийчук заявил о неминуемом разоружении Украины

«Перед заходом в порт компания USKO MFU отключила автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов и отслеживания их курса с помощью радиоволн.В конце мая 2024 года судно повторно зашло в порт Севастополя, уже с выключенной системой AIS, и разгрузило груз, привезённый из Турции. 2 июля оно прибыло в один из портов Молдовы, где система AIS была включена, и судно было идентифицировано», — говорится в материале.