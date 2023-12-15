ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России.
Два беспилотника были уничтожены российскими ПВО.
Ранее российское военное ведомство заявляло, что за прошедшую неделю 82 украинских бойца приняли решение сдаться в плен ВС РФ.
Также в пятницу стало известно, что российские лётчики сбросили фугасные бомбы на командные пункты ВСУ. Помимо них удалось ликвидировать украинские транспортные машины и тяжелую бронетехнику.
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Два беспилотника были уничтожены российскими ПВО.
Также в пятницу стало известно, что российские лётчики сбросили фугасные бомбы на командные пункты ВСУ. Помимо них удалось ликвидировать украинские транспортные машины и тяжелую бронетехнику.
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Анастасия Чинкова