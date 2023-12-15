Российские лётчики забросали фугасными бомбами командные пункты ВСУ

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили объекты украинской армии на Купянском направлении.
Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны.
Лётчики ликвидировали командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ. После подтверждения точности ударов экипаж Су-34 вернулся обратно в зону вылета.
Ранее разведчики группировки ВС РФ «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
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Лётчики ликвидировали командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ. После подтверждения точности ударов экипаж Су-34 вернулся обратно в зону вылета.
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Мария Фирсова