Радио1
Главная / Новости / Политика/ Полковник Уилкерсон: РФ может жёстко ответить США на отправку Киеву ракет ATACMS

Полковник Уилкерсон: РФ может жёстко ответить США на отправку Киеву ракет ATACMS

27 апреля 2024, 19:47
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Россия вправе жёстко ответить США после Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Такое мнение высказал полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.
В интервью Youtube-каналу Judging Freedom он заявил, что поставка этих ракет — очень опасное решение для Вашингтона. Ведь у президента РФ Путина есть теперь полное право ответить в том же ключе или даже жёстче. В конце концов, идёт война, считает американский военный.

Как отметил полковник, все знают украинского президента Владимира Зеленского и то, как он себя ведёт и какие решения принимает. Это создаёт немалые угрозы и риски для безопасности, в том числе американской, считает Уилкерсон.



Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение Вашингтона отправить Киеву ракеты ATACMS очередным просчётом Соединённых Штатов. Это оружие создаёт дополнительную угрозу, но кардинально что-либо изменить в ходе конфликта оно не способно, уверен российский лидер.

Читайте также:

Песков: тайная поставка ракет ATACMS доставит проблемы самой Украине

В ДНР назвали предположительные цели ВСУ для ракет ATACMS

США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму
#оружие
#владимир путин
#президент
#война
#интервью
#право
#ракеты
#рф
Россия заявила о желании вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию
Tempo: РФ заявила о готовности вернуться к обсуждению поставок Су-35 в Индонезию
27 апреля 2024, 19:47

Фото: iStock/Airubon

Военный атташе Российской Федерации в Джакарте Максим Лукьянов заявил, что Россия готова возобновить обсуждение возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию. Эту информацию приводит индонезийский журнал Tempo.
Лукьянов отметил, что российская сторона готова осуществить поставки Су-35 в Индонезию, при условии наличия интереса со стороны Джакарты. Он подчеркнул готовность России вести переговоры на эту тему.

Ранее стало известно, что Индонезия приняла решение приобрести французские истребители Dassault Rafale вместо российских Су-35, которые были выбраны в качестве перспективных истребителей еще в 2015 году.

Читайте также:

Индонезия согласилась на открытие российского консульства на Бали

Индонезия упростила визовые требования для туристов

Песков объяснил, зачем Путина в ОАЭ сопровождали истребители Су-35
#индонезия
#поставки
#истребители
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не нужно лезть»: Картаполов осадил депутата Журавлева за призыв провести мобилизацию в РФ
Картаполов раскритиковал депутата Журавлёва за идею о мобилизации
27 апреля 2024, 19:31

Фото: istockphoto/FedotovAnatoly

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов подверг резкой критике своего заместителя Алексея Журавлёва за высказанную им идею провести дополнительную мобилизацию. Попросту говоря, он рекомендовал депутату не лезть не в своё дело.
Ранее Журавлёв заявил, что мобилизация нужна для того, чтобы провести ротацию боевых частей на передовой. Военнослужащие в их составе устали, заслужили отдых и нуждаются в нём, указал парламентарий. Глава думского оборонного комитета в ответ на эту инициативу выразил сожаление в связи с тем, что некоторые депутаты продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции.

«Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности», — заявил Картаполов журналистам.

Он также напомнил, что такие вопросы, как комплектование Вооружённых сил Российской Федерации находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Картаполов также добавил, что комплектование ВС РФ в настоящий момент полностью обеспечивает выполнение всех поставленных перед ними задач, прежде всего в ходе специальной военной операции, поэтому никакой необходимости в дополнительных наборах новобранцев нет.

Читайте также:

В Госдуме рассказали, будет ли мобилизация в России

В Госдуме предложили провести новую мобилизацию

Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной
#отдых
#депутаты
#операции
#мобилизация
#вс рф
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД ФРГ уклонились от ответа на призыв КНР к расследованию на СП и СП-2
27 апреля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Китай выступил с инициативой провести международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В министерстве иностранных дел Германии ответили на это, что такое расследование уже ведётся — федеральным генеральным прокурором.
Это стандартный ответ, который немецкое внешнеполитическое ведомство неизменно даёт на протяжении всего времени расследования диверсий на трубопроводах, сообщает РИА Новости. За последние полтора года германские официальные ведомства так и не предоставили общественности никакой информации о происшествии.

Ответ на призыв Китая организовать международное расследование также выглядит как простая отговорка. По существу МИД ФРГ просто уклонились от какого бы то ни было ответа, дав понять, что не заинтересованы в расследовании, а тем более в обнародовании его результатов.

Читайте также:

В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»

Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»

Руководство Nord Stream AG намекнуло на то, кто взорвал «Северный поток»
#призыв
#мид
#фрг
#расследование
#новости
#газопровод
#северный поток
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции порвали флаги НАТО и ЕС
В Париже прошел марш «За мир», против поддержки Киева и за выход Франции из НАТО
27 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/SimonLukas

Акция «За мир» против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО прошла в Париже по призыву правой партии «Патриоты». Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз», — выступил на митинге лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По традиции он порвал флаги НАТО и ЕС. Отмечается, что участники акции собрались в центре столицы на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Они жгли файеры с дымом в цветах французского флага и распевали французский гимн, а на растяжках и плакатах можно было прочитать: «За мир», Frexit, «НАТО - стоп», «Европа - хватит». Участники массового уличного шествия призывали «Выйти из НАТО как можно быстрее».

Ранее глава ЕК опубликовала пост в соцсети, в котором анонсировала выделение Украине ещё 1,5 миллиардов евро. Лидер французской партии «Патриоты» призвал прекратить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что такое решение означает, что Франция отдала из своего бюджета ещё 300 миллионов евро. Политик призвал оставить деньги, которые должны быть затрачены на обеспечение больниц, госслужб, зарплаты бунтующим фермерам и иные внутренние нужды страны.

Читайте также:

Франция предложила ЕС ввести новые санкции против России

Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию, заявил Филиппо

Макрон встретился с российским лауреатом Нобелевской премии Муратовым
#франция
#деньги
#флаг
#страны
#лидер
#мир
#ес
#нато
#ек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, куда отправят арестованного замминистра обороны Иванова
Баранец оценил возможность отправки на СВО замминистра обороны Иванова
27 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Не исключено, что министра обороны РФ Тимура Иванова через неделю отправят под домашний арест. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru.
Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru.

«Не исключаю, что Иванова через недельку отправят под домашний арест», — сообщил Баранец.

Обозреватель отметил, что Иванов может попроситься на СВО. Однако для этого он должен признать вину, а замминистра обвинение следствия не признает.

Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Вместе с ним также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве, за время работы в Минобороны купил вместе с женой более полутора тысяч квадратных метров жилья и раритетный ЗИС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Защита обжаловала арест фигуранта дела замминистра МО РФ

В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов

Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
#дело
#арест
#обвинение
#защита
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ
27 апреля 2024, 17:33

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственную думу РФ внесён на рассмотрение законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами. Документ предусматривает введение миграционного режима высылки.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что данный режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих законного права на пребывание на территории Российской Федерации. Полный текст документа размещён в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, лица, в отношении которых будет установлен миграционный режим высылки, обязаны будут информировать территориальный орган министерства внутренних дел о своём местонахождении или изменении места пребывания, а также о дате и месте планируемого выезда из России. Нарушение этих правил повлечёт за собой депортацию.

Читайте также:

Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске

В Балашихе полицейские в обход закона поставили на учёт 1,5 тысячи мигрантов

Экзамены для мигрантов на знание русского языка будет контролировать государство
#права
#нарушение
#режим
#госдума
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сунак: Лондон будет поддерживать Украину до 2030 года
27 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Великобритании заявили, что будут помогать Украине до конца десятилетия.
Об заявил премьер-министр королевства Риши Сунак американской газете The Wall Street Journal. Он добавил, что Британия стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии безопасности.

Теперь, по мнению Сунака, Британия должна на том же уровне поддерживать республику до конца десятилетия. Общий объём выделяемой в ближайшее время Киеву помощи составит $15 млрд.

Также королевство увеличит расходы на оборону до 2,5%. Сейчас оборонные расходы Британии составляют 2,3% ВВП.

Читайте также:

Британский премьер Сунак: военная промышленность страны переходит в режим войны

Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны РФ на Британию

Британия выделит Украине крупнейший пакет помощи за время СВО
#великобритания
#украина
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии сделали неожиданное заявление о России
Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к позиции России по Украине и НАТО
27 апреля 2024, 17:11

Фото: istock / photosvit

Страны Запада должны были прислушаться к предупреждению России о том, что включение Украины в НАТО нельзя допустить. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.
Она пояснила, что русские прежде сказали о том, что они не примут того, что Украина попадет под влияние США, которые имеют военные базы, ракеты и пункты разведки.

Вагенкнехт отметила, что и раньше говорила о том, что попытки Украины присоединиться к блоку приведут к конфликту с Россией. По ее мнению, в настоящее время необходимы мирные переговоры между странами, так как поставки вооружения Киеву не помогут завершить конфликт и лишь усугубят его.

Читайте также:

Украину предупредили о возможном продвижении ВС РФ на запад

Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией

Зеленский обвинил Запад в безответственности из-за помощи Израилю
#сша
#конфликт
#украина
#поставки
#вс рф
#запад
#вооружения
#ракеты
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США не хотят пускать Байдена на выпускной
27 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/AlexRaths

В Штатах ряд преподавателей и студентов выступили против участия американского лидера Джо Байдена на выпускной церемонии.
В частности, президента США не хотят видеть на своём празднике дети и педагоги из колледжа Морхауз в штате Джорджия. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По данным издания, к такой позиции противников спича Байдена привела его поддержка Израиля. Некоторые учащиеся и преподаватели готовятся к потенциальному протесту на случай, если лидер США все же захочет посетить колледж.

Как утверждают авторы материала, это приведёт и к паданию поддержки Байдена в штате Джорджия на президентских выборах. Исследования показывают, что лидер США теряет поддержку среди темнокожих избирателей.

Читайте также:

Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно

«Съели каннибалы»: Байден спровоцировал очередной международный скандал

Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине
#джозеф байден
#дети
#выпускной
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф