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Россия вправе жёстко ответить США после Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Такое мнение высказал полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.
В интервью Youtube-каналу Judging Freedom он заявил, что поставка этих ракет — очень опасное решение для Вашингтона. Ведь у президента РФ Путина есть теперь полное право ответить в том же ключе или даже жёстче. В конце концов, идёт война, считает американский военный.
Как отметил полковник, все знают украинского президента Владимира Зеленского и то, как он себя ведёт и какие решения принимает. Это создаёт немалые угрозы и риски для безопасности, в том числе американской, считает Уилкерсон.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение Вашингтона отправить Киеву ракеты ATACMS очередным просчётом Соединённых Штатов. Это оружие создаёт дополнительную угрозу, но кардинально что-либо изменить в ходе конфликта оно не способно, уверен российский лидер.
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Как отметил полковник, все знают украинского президента Владимира Зеленского и то, как он себя ведёт и какие решения принимает. Это создаёт немалые угрозы и риски для безопасности, в том числе американской, считает Уилкерсон.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение Вашингтона отправить Киеву ракеты ATACMS очередным просчётом Соединённых Штатов. Это оружие создаёт дополнительную угрозу, но кардинально что-либо изменить в ходе конфликта оно не способно, уверен российский лидер.
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Александр Бойцов