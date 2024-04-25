США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму

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Украина получила более 100 дальнобойных ракет ATACMS и использовала их против РФ. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники.
США тайно отправили Украине новую ракетную систему большой дальности ATACMS. ВСУ применили это оружие для нападения на российский военный аэродром в Крыму, а также на российских военных на юго-востоке страны.
Ранее Пентагон подтвердил передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». Такое заявление было сделано на фоне попыток западных политиков и киевского режима втянуть мировое сообщество конференции по «формуле Зеленского», подчеркнула в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова