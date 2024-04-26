В ДНР назвали предположительные цели ВСУ для ракет ATACMS

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Дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Украине в рамках нового военного пакета, могли быть направлены на Мариуполь и другие объекты в городе.
Такое предположение сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
По его словам, дальность этих ракет позволяет использовать их для ударов в глубокий тыл, а сбитые ракеты ATACMS в районе Мариуполя могут свидетельствовать о наличии средств ПВО в этом регионе.
Также предполагается, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов в глубокий тыл в рамках военных операций. При этом ранее Кимаковский говорил, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся на Украине.
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По его словам, дальность этих ракет позволяет использовать их для ударов в глубокий тыл, а сбитые ракеты ATACMS в районе Мариуполя могут свидетельствовать о наличии средств ПВО в этом регионе.
Также предполагается, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов в глубокий тыл в рамках военных операций. При этом ранее Кимаковский говорил, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся на Украине.
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Артем Кузьмин