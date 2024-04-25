Песков: тайная поставка ракет ATACMS доставит проблемы самой Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
Тайная поставка дальнобойных ракет Украине не изменит ход СВО, а лишь доставит больше проблем самому Киеву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Америка поставляет Украине все более дальнобойные вооружения, однако это не повлияет на ситуацию. Россия добьется своего.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — отметил Песков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова