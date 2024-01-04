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НАТО может ввести войска на украинскую территорию в случае, если перед ВСУ возникнут ещё более серьёзные проблемы на фронте.
Об этом рассказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.
Он считает, если на Украине что-то будет идти не так, то Североатлантический альянс может ввязаться в войну с РФ в ближайшие несколько лет.
Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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Он считает, если на Украине что-то будет идти не так, то Североатлантический альянс может ввязаться в войну с РФ в ближайшие несколько лет.
«Запад сделал все, кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если РФ начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», — считает Хэмиш де Бреттон-ГордонРанее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится не раскручивать маховик конфликта, а завершить его. А западные страны регулярно повторяют о необходимости продолжать боевые действия, поставляя вооружение и занимаясь подготовкой бойцов ВСУ на своих территориях.
Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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Мария Фирсова