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По информации уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москалькова, 75 российских военнослужащих из 248 вернулись в среду в Россию из украинского плена без обмена.
Накануне из украинского плена при участии посредника в лице ОАЭ возвратили 248 военных РФ. Их доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждения военного ведомства.
РИА Новости пишет, что освобождение 75 россиян стало возможным благодаря работе отечественных компетентных органов. Пр этом были нарушены договоренности. Из Турции на Украину вывезли пять ранее обменянных боевиков националистического формирования «Азов»* (признано в РФ террористическим и запрещено).
Ранее сообщалось, что российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.
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«Вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов», - сообщила Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.
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Мария Фирсова