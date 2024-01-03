Бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

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Министерство обороны России заявило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» из 6-й общевойсковой армии российской группировки «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Как отметили на сайте ведомства, были нанесены удары, в результате которых были уничтожены военнослужащие из этой группы пехоты ВСУ, а также две боевые машины пехоты противника.
Ранее вооруженные силы России нанесли удары по объектам производства ракет и беспилотных летательных аппаратов в Киеве.
Также сообщается, что российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении.
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Артем Кузьмин