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Недавнее исследование, проведенное американской социологической службой Gallup, показало, что около половины американцев предпочли бы скорейшее завершение конфликта на Украине, даже если это будет означать сохранение за Россией территорий. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно данным опроса, значительная часть респондентов высказала мнение о необходимости ускорения мирного процесса, вместо продолжения поддержки Украины. Увеличение числа сторонников такого подхода наблюдается преимущественно среди республиканцев. Исследование проводилось в период с 4 по 15 декабря, однако число опрошенных и погрешность не были указаны.
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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