Более половины поляков призвали Киев отказаться от территорий на Украине ради мира

Фото: iStock/Berezko
Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения (CBOS), 55% польских граждан поддерживают идею завершения конфликта на Украине с потерей Киевом части территорий. Поляки считают это малой ценой за мир.
Подобное мнение стало преобладающим в польском обществе впервые с начала СВО. За последние месяцы число сторонников мирного разрешения конфликта в обмен на отказ от территориальных претензий значительно возросло: с 39% в сентябре до 55% в настоящее время, тогда как в апреле 2022 года оно составляло всего 26%.
Polskie Radio сообщает, что большинство респондентов считает завершение конфликта главным приоритетом для Украины. Сосредотачиваться в первую очередь на удержании потерянных регионов неразумно, учитывая текущее положение Украины.
Еще 10 декабря глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET. А 9 декабря сообщили, что в Польше могут отказаться отправлять военных на Украину.
Читайте также:
В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне
Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»
В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине
Polskie Radio сообщает, что большинство респондентов считает завершение конфликта главным приоритетом для Украины. Сосредотачиваться в первую очередь на удержании потерянных регионов неразумно, учитывая текущее положение Украины.
Еще 10 декабря глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET. А 9 декабря сообщили, что в Польше могут отказаться отправлять военных на Украину.
Читайте также:
В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне
Премьер-министр Польши высмеял рукопожатие Макрона с «Дональдами»
В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине
Мария Моисеева