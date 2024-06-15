Полпред президента в УрФО Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета «Единой России»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава «Единой России» Дмитрий Медведев назначил временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Единую Россию».
Согласно уставу партии, Владимир Якушев официально станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «Единой России», говорится в сообщении.
Ранее Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака, который был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Алтая Олега Хорохордина по собственному желанию. Хорохордин сообщил, что переходит на новую должность.
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Ранее Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака, который был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Алтая Олега Хорохордина по собственному желанию. Хорохордин сообщил, что переходит на новую должность.
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Артем Кузьмин