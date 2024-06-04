Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

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На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать деятельность в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
При этом он подчеркнул, что важно учитывать рентабельность производства при решении различных вопросов в данной сфере, пишет ТАСС. Путин также призвал обеспечить поступление соответствующей техники в Минобороны.
Президент отметил необходимость наличия независимого координатора для эффективной работы в данной области и назначил на эту роль секретаря Совета безопасности. Он подчеркнул, что у Шойгу, который занимает новую должность, будет много работы, учитывая его знание как потребностей Вооруженных сил России, так и возможностей промышленности.
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