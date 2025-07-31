Швецию уличили в попытках дискредитировать Россию фейками про украинских детей
СМИ Швеции пытаются дискредитировать Россию, распространяя фейки про якобы имевшую место депортацию украинских детей. Об этом российское посольство в Стокгольме написало в своём Telegram-канале.
Новость о «краже» детей опубликовала шведская газета Dagens Nyheter. Журналисты утверждают, что Россия якобы депортировала с территории Донбасса около 35 тысяч детей.
В ответ на это заявление российское диппредставительство привело данные, согласно которым 101 украинский ребёнок из 81 семьи воссоединился с родственниками на территории Украины и в ряде других стран. А в Россию с Украины вернулись 22 ребёнка из 15 семей.
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