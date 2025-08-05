Власти Финляндии выдворили под конвоем 90 россиян
Власти Финляндии за первое полугодие 2025 года выдворили из страны 90 граждан России, 16 из которых были выведены под конвоем. Об этом сообщает издание IItalehti, ссылаясь на Нацбюро полицейского управления.
Отмечается, что в общей сложности из Финляндии было депортировано 1,4 тысячи человек, что на 31,7% больше, чем за период с января по июнь 2024 года.
Чаще всего финские власти выдворяли из страны выходцев из Эстонии, Румынии, России и Ирака. Самой распространённой причиной таких решений являются преступления в области наркотрафика и против жизни и здоровья граждан.
Ранее сообщалось, что граждане Финляндии требуют открыть границу с Россией. Один из местных жителей заявил, что не понимает необходимости закрытия границы, поскольку восточная Финляндия теряет миллион евро в день без российских туристов.
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