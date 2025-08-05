Власти Финляндии выдворили под конвоем 90 россиян

05 августа 2025, 16:13

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Финляндии за первое полугодие 2025 года выдворили из страны 90 граждан России, 16 из которых были выведены под конвоем. Об этом сообщает издание IItalehti, ссылаясь на Нацбюро полицейского управления.