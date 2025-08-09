Наемник ВСУ сказал семье, что едет мыть посуду в Польше и был убит в зоне СВО
В зоне спецоперации ликвидирован колумбийский наёмник Дейвис Артуро Гутьеррес. По данным Telegram‑каналов, вместе с ним были уничтожены ещё четверо колумбийцев: Дайрон Дэниел Кастильо (позывной «Макина»), Дубан Эстебан Франко Прието, Мигель Анхель Яра Сото и Майкол Джейр Морено Санабрия.
Издание El Tiempo пишет, что Гутьеррес в Колумбии работал внештатным менеджером и отправился на Украину, рассчитывая подзаработать, хотя родным сообщил, что едет в Польшу. По словам его племянницы, он пришёл попрощаться с родственниками и сказал бабушке, что едет «мыть посуду» в Польшу.
Сначала, как отмечают источники, Гутьеррес действительно служил на кухне на одной из баз ВСУ, но неудовлетворённый размером выплаты, решил перейти на фронт. Он был убит во время третьего задания. Родственники пытаются вернуть тело на родину, однако контракт, который он подписал, не предусматривает репатриацию.
Перед этим аналитик из Великобритании рассказал, что решит судьбу Донбасса.
Читайте также: