Польша готовится закрыть два последних погранперехода на границе с Белоруссией

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Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией. Речь идёт о закрытии трёх последних функционирующих пограничных переходов.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. В интервью телеканалу TVN он указал, что такая возможность рассматривается «из-за действий белорусской стороны». По словам главы МИД, в настоящее время Варшава изучает возможные последствия такого шага для польской экономики. В этом вопросе он сослался на опыт Финляндии, которая закрыла границу с Россией.
В настоящее время между Польшей и Белоруссией действуют один пассажирский и два грузовых пограничных перехода. Варшава регулярно обвиняет Минск в умышленной организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей.
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Александр Бойцов