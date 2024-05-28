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Миграционный кризис в ЕС является спланированным нападением со стороны властей РФ. Об этом заявил МИД Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.
Он отметил, что это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. По его словам, после их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу.
Сикорский отметил, что хочет, чтобы его коллеги из стран Запада поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, которые мечтают о лучшей жизни. Речь идет о создании РФ миграционного кризиса.
Ранее сообщалось, что неудачная политика американского лидера Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением военной помощи послужили причиной провала ВСУ на поле боя. Представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос заявил, что задержка военной помощи дорого обошлась Украине, так как вызвала «кризис боевого духа» среди украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз. 90 % людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу», — рассказал он.
Сикорский отметил, что хочет, чтобы его коллеги из стран Запада поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, которые мечтают о лучшей жизни. Речь идет о создании РФ миграционного кризиса.
Ранее сообщалось, что неудачная политика американского лидера Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением военной помощи послужили причиной провала ВСУ на поле боя. Представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос заявил, что задержка военной помощи дорого обошлась Украине, так как вызвала «кризис боевого духа» среди украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова