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Россия побеждает в украинском конфликте, заявил руководитель по вопросам нацбезопасности Польши Яцек Сивера в беседе с радио ZET. Он подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений.
«…Инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну», — сказал Сивера.Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что возможная отправка войск альянса на Украину не является мудрым решением.
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил ударов по военным базам НАТО в случае эскалации конфликта на Украине, однако добавил, что российские власти не хотели бы такого развития событий.
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