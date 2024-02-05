В Минобороны Польши заявили о серьёзном отношении к военным угрозам в мире

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Польша серьёзно воспринимает мировые военную угрозы, с таким сообщением выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью для Super Express.
«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — так Косиняк-Камыш ответил на вопрос о, якобы, подготовке нападения со стороны России.
По его словам, ситуация крайне напряжённая не только на Украине, но также в Чёрном море и Тихом океане.
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