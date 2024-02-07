Польша подняла в воздух военные самолёты из-за воздушной тревоги на Украине

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Истребители Военно-воздушных сил Польши поднялись в воздух по приказу оперативного командования страны. Причина этого — воздушная тревога, с раннего утра объявленная на территории соседней Украины.
В приграничном воздушном пространстве Польши уже объявлен особый режим полётов, который пока будет действовать до 5 мая текущего года. Понятие «приграничное» в данном случае весьма условно, так как территория, на которую распространяются авианавигационные ограничения простирается на сотни километров вглубь страны и доходит, например, до Варшавы.
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Александр Бойцов