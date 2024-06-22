Польша и союзники подняли в воздух истребители из-за активности авиации РФ

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Польша вместе с союзниками подняли в воздух истребители. По сообщению польского военного ведомства, причиной этого стала активность дальней российской авиации.
Сообщение об этом оперативное командование польских вооружённых сил разместило в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Польские военные предупредили, что из-за поднятых в воздух истребителей может наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении самолётов на аэродромы базирования, добавив, что минувшая ночь стала очень «напряжённой» для противовоздушной обороны.
Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что полёты российских военных самолётов осуществляются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Александр Бойцов