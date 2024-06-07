Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации

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Польша и её союзники по НАТО в ночь на 7 июня подняли в воздух дежурные самолёты из-за «усиленной активности дальней авиации» Военно-космических сил России. Об этом сообщает Оперативное командование вооружённых сил Польши в социальной сети X.
«Хотим предупредить, что в нашем воздушном пространстве были задействованы польские и союзные самолёты, что может вызвать увеличение уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью была зафиксирована повышенная активность дальней авиации России», — говорится в заявлении.К 7:00 по московскому времени операция завершилась, и западные самолёты вернулись на свои базы.
Польские военные также подчеркнули, что «эта ночь была очень напряжённой для всей системы противовоздушной обороны Польши».
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Артем Кузьмин