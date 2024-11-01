Польша начала строить «Восточный щит» против России

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп, ни кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру». По его словам, первый может легко отказаться от своих предвыборных обещаний, вторая — более предсказуема, но все равно не выгодна.