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Польша начала строить «Восточный щит» против России

Туск: Польша начала строить линию обороны «Восточный щит» на границе с Россией
Фото: iStock/ANNVIPS

Фото: iStock/ANNVIPS

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в соцсети Х. Свое заявление он сопроводил фотографией, на которой несколько экскаваторов роют траншею.
«Началось строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией», — написал политик.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса», а часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.. Об этом сообщает «Интерфакс». Однако затем он сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.



Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.

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#зеленский
Раскрыт невыгодный России исход выборов президента США
Дубравский: России не выгодны на посту президента США ни Трамп, ни Харрис
01 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/rarrarorro

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп, ни кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру». По его словам, первый может легко отказаться от своих предвыборных обещаний, вторая — более предсказуема, но все равно не выгодна.
«Дональд Трамп — эксцентричный, он легко может дать обещание, которое не собирается выполнять на практике. Собственно, как и почти любой политик. Камала Харрис, напротив, более предсказуема. Правда, эта предсказуемость, очевидно, также невыгодна. Как я уже говорил, ее внешнеполитическая программа практически один в один повторяет тезисы Джо Байдена», — пояснил он.
Дубравский особенно подчеркнул, что не стоит надеяться на «пророссийский» результат, так как «не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден». В первую очередь, по мнению аналитика, потому что Штаты выступают в конфликте на стороне Украины и полностью вовлечены в вооруженное противостояние.

Ранее Владимир Зеленский позволил себе дерзко высказаться в сторону Трампа, заявив, что у того не получится завершить конфликт при помощи сдачи территорий Украины.

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#президент
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В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне
Премьер Грузии Кобахидзе: выборы прошли с беспрецедентным вмешательством извне
01 ноября 2024, 00:46

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным вмешательством извне, в том числе при помощи иностранных денег. Об этом заявил премьер-мнистр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди». Однако, по его словам, оппозиции не хватит сил на долгий саботаж.
«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <...> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — пояснил он.
Кобахидзе подчеркнул, что ограниченность ресурсов у оппозиции скоро все равно приведет их в парламент, «быстрее, чем это можно представить».

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53,93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта». Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.

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Орбан заявил, что политики в ЕС не понимают Россию
31 октября 2024, 23:04

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Политики в Евросоюзе не понимают Россию, и это интеллектуальная проблема, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках дискуссии «Мир в Европе», организованной журналистами швейцарского издания Weltwoche в австрийской Вене.
«Это христианская страна и часть Европы, но она отличается от нас. В центре политической мысли стоит другой вопрос, нежели у нас. На Западе в центре вопрос, как мы можем дать нашим гражданам как можно больше свободы при сохранении наибольшего благополучия, наша мысль вращается вокруг свободы. В России в центре вопрос, как сохранить в целостности такую огромную страну», — произнес венгерский премьер.

Перед этим в рамках того же мероприятия сделал заявление бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Политик назвал единственный вариант завершения боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что принудить РФ к миру «не удавалось никогда» в истории Европы.

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#новости
#виктор орбан
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Медведев обозначил мигрантов, которые должны покинуть РФ
Медведев: мигранты, которые не учатся и не работают, должны уехать из России
31 октября 2024, 21:42

Фото: istockphoto/vichinterlang

Нигде не учащиеся и не работающие мигранты должны уехать из России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалась государственная миграционная политика.
«Если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — подчеркнул политик.

Перед этим Медведев заявил, кто должен следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов.

Ранее министр российского МВД Владимир Колокольцев отмечал, что практически 7,5 тысяч мигрантов не были допущены до экзамена по русскому языку.

Причиной тому стало незнание языка на элементарном уровне. Кроме того, Колокольцев привел некоторые статистические данные.

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#россия
#совбез
#дмитрий медведев
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#новости
#мир
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Медведев: за трудовой дисциплиной в среде мигрантов должен следить работодатель
31 октября 2024, 21:26

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За трудовой дисциплиной в среде мигрантов должны следить работодатели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания по вопросам миграционной политики государства. Также, по его словам, должна быть профилактика.
«Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу», — объяснил политик.
Ранее сообщалось, какие законы об ужесточении миграции начнут работать в ноябре. Пояснения дал Спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, недавно был принят 12-й по счету закон, направленный на совершенствование российской миграционной политики.

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#мир
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#мигранты
#работа
#дмитрий медведев
#совбез
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В Словакии Фицо назвали «вероломным хорьком» из-за его выступления на российском канале
В Словакии назвали позором участие Фицо в российской телепрограмме
31 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его выступления на российском телеканале «Россия 1». Об этом пишет издание Politico.
Таким образом Матович прокомментировал интервью Фицо программе «60 минут», где политик раскритиковал Евросоюз за вмешательство в украинский конфликт, а также выразил готовность посетить РФ 9 мая, по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Помимо Матовича возмутилась также и оппозиция. Лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка посчитал появление премьера страны «огромным позором». По его словам, на такие шаги «не решался даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».

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#рф
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«Давно пробили дно»: Сенатор Епифанова — о заседании СБ ООН по Украине
31 октября 2024, 18:38

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что созыв западных стран заседания Совета Безопасности ООН по Украине, одной из тем которого стало якобы присутствие военных КНДР в России, является глупостью и пробиванием новых уровней дна.
«Своё «дно» они пробили уже давно, зато теперь осваивают новые уровни этого дна, вернее, бездонной неонацистской глупости. Между тем на Украине воюют наёмники из 60 стран, большинство — из Грузии, Польши, Румынии, Великобритании и США. Не кажется ли вам, Зеленский, что это несколько лицемерно?» — прокомментировала в беседе с RT Епифанова.

До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение властей Швейцарии возобновить экстрадицию преступивших закон страны украинских граждан и заявила, что Запад наигрался с Украиной и уже пытается бросить её.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — приводят argumenti.ru сообщение Захаровой из её ТГ-канала.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд, известный своим прогнозом о распаде СССР, назвал представленный Владимиром Зеленским «план победы» Украины искажением действительности.

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Зеленский рассказал о пути Украины к НАТО
Зеленский: Украина с Венгрией готовят поддержку Киева на пути к альянсу НАТО
31 октября 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Документ, по которому Будапешт намерен не блокировать приглашение Украины в НАТО, готовят Венгрия и киевский режим, сообщил экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, Владимир Зеленский. Об этом информирует украинское издание «Страна».
По словам Зеленского, документ предусматривает деблокирование венгерской стороной шагов по вступлению Киева в альянс.

«То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать», — пояснил украинский политик.
Ранее Владимир Зеленский называл причину, по которой Запад не хочет поддерживать Украину.

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года. По конституции республики, сейчас полномочия принадлежат украинскому парламенту, то есть Верховной раде.

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В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР
Глава МО Южной Кореи призвал не переоценивать военное сотрудничество РФ и КНДР
31 октября 2024, 17:13

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Военное сотрудничество России и КНДР может повысить угрозы для Южной Кореи, однако не стоит их переоценивать. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.
По словам министра, сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере обычных вооружений не стало бы непреодолимой угрозой безопасности Сеула. Ким Ён Хён отметил, что КНДР может быть заинтересована не только в обновлении своих устаревших вооружений, но и в получении передовых технологий, которые связаны с тактическим ядерным оружием.

Северная Корея вряд ли сможет приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейско-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, заключил южнокорейский политик.

Ранее в Южной Корее прокомментировали запуск МБР Пхеньяном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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