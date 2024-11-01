Польша начала строить «Восточный щит» против России

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Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в соцсети Х. Свое заявление он сопроводил фотографией, на которой несколько экскаваторов роют траншею.
«Началось строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией», — написал политик.Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса», а часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.. Об этом сообщает «Интерфакс». Однако затем он сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.
Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.
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