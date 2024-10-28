Жителям Польши предложили «примерить» на себя образы умерших бойцов ВСУ

Фото: iStock/ delray77
В столице Польше установили стенды с отверстиями для лиц, предназначенные для фото.
Под фото указаны даты рождения и смерти — как на настоящем надгробии. Инициатива не понравилась полякам и украинцам. Одна бывших военнослужащих ВСУ увидела своё изображение и раскритиковала авторов идеи, подмечая, что они пытаются похоронить её заживо, сообщает «Страна.ua».
Предполагалось, что военные украинской армии, в честь которых установили стенды, погибли на фронте. Однако организаторы ошиблись. После разразившегося скандала организаторы убрали ошибочные части инсталляции.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Конфедерация» в Радоме в Польше Мариуш Кшеминьский раскритиковал планы украинских властей на установку памятника Роману Шухевичу во Львове.
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Предполагалось, что военные украинской армии, в честь которых установили стенды, погибли на фронте. Однако организаторы ошиблись. После разразившегося скандала организаторы убрали ошибочные части инсталляции.
Ранее сообщалось, что лидер партии «Конфедерация» в Радоме в Польше Мариуш Кшеминьский раскритиковал планы украинских властей на установку памятника Роману Шухевичу во Львове.
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Ольга Енгалычева