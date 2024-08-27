Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны

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Министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава де-факто находится в состоянии гибридной войны. Его заявление приводит агентство PAP. По его словам, этому способствует ситуация на границе с Белоруссией и прилетающие в страну иностранные метеозонды.
«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны», — пояснил Томчик.Он также добавил, что метеозонды — это «инструмент стоимостью в несколько сотен долларов, который очень легко может повлиять на всех нас. Им нужно лишь несколько слов на кириллице и все порталы в Польше об этом напишут».
По словам Томчика, метеозонды запускают в Польшу, чтобы посеять разлад в обществе, вызвать различные дискуссии на эту тему и сломить веру поляков в свое государство.
Ранее сообщалось, что в Польше упали несколько метеозондов «с кириллическими надписями».
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